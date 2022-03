L’Eredità 1 marzo 2022, Francesca alla prima ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 1 marzo 2022 – una nuova campionessa s’è presentata al gioco finale de L’Eredità: parliamo di Francesca.

La giovane campionessa, alla sua prima ghigliottina, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di ben 230.000 euro dopo un percorso perfetto durante la scelta delle parole e così s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Chiamare

Presidente

Ci Vediamo

Libertà

Militare.

E così la campionessa dagli occhi azzurri ha scelto come parola Casa, pur non dichiarandosi convinta al 100% della propra scelta.

Ma non era Casa la parola scelta dagli autori ma bensì Tribunale.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna:

Chiamare in Tribunale, quando si viene chiamati a vario titolo nell’ambito di un processo.

Presidente del Tribunale, figura sempre presente in un tribunale (è magistrato preposto a capo di un determinato tribunale giudiziario).

“Ci Vediamo in Tribunale”, come una classica minaccia che si dice quando si promette di creare grane legali.

Tribunale della Libertà – altrimenti detto Tribunale del riesame.

Tribunale Militare, per i reati eventualmente commessi da membri delle forze armate.

