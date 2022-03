Chi è Federico Baroni, cantante che ha dedicato un brano per ricordare Michele Merlo?

Ecco chi è Federico Baroni, artista che ha dedicato il brano Chilometri a Michele Merlo, scomparso il 6 giugno 2021

Il 1 marzo 2022 è uscito Chilometri, brano di Federico Baroni dedicato a Michele Merlo, amico tragicamente scomparso a causa di una leucemia fulminante il 6 giugno 2021. Ieri avrebbe dovuto compiere 29 anni.

Chilomentri rappresenta una metafora del viaggio che Federico e Michele stavano realizzando insieme con un sogno comune: quello di arrivare all’anima delle persone con la musica. Un sogno che per Michele si è spezzato e che l’amico porterà avanti in suo ricordo, provando ad inserire il suo nome dei suoi progetti incompleti. La canzone in collaborazione con Raige e prodotto Riccardo Sciré, è sostenuta dall’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo dell’artista e presieduta dalla famiglia. L’Associazione inoltre ha raccolto filmati inediti che ritraggono Michele nella sua vita da artista con i fan e anche nella sua vita quotidiana, dove cercava di lottare per realizzare i suoi desideri ma allo stesso tempo che viveva con spensieratezza con gli amici e famigliari.

Chi è l’amico Federico Baroni?

Nato a Rimini nel 1993, Federico Baroni è il busker più seguito in Italia. A 18 anni si trasferisce a Roma, dove si laurea alla LUISS in Economia e Management per poi conseguire un master in Music Business. A 21 anni inizia la sua avventura come artista di strada e a partecipare al Summer Tour da basker per le strade italiane assieme a due videomaker che raccontano l’esperienza.

Nel 2016 partecipa a X Factor, dove viene notato dalla giuria e rimane fino a Bootcamp e l’anno dopo prende parte ad Amici di Maria De Filippi, dove conosce l’amico Michele Merlo. Durante il suo percorso ad Amici, pubblica numerosi brani inediti tra cui Spiegami, Domenica e Non pensarci, canzone che anticipa l’omonimo album (uscito nel 2019) e accompagnato dal filmato di Profumo. L’album debutta alla posizione 22 della classifica FIMI per poi diventare uno dei dischi più venduti in Italia promosso con uno street tour nelle principali città italiane.

Nello stesso anno apre i concerti di James Morrison e Max Gazzé e nel 2021 introduce un suo nuovo progetto discografico con l’uscita del singolo “Jackpot” e la realizzazione del primo Double Vertical Music Video al mondo, premiato con menzione speciale al Vertical Movie Festival di Roma. Nell’ottobre scorso pubblica “Pur di stare con lei” in duetto con Folcast e il 1 marzo esce con Chilometri dedicato all’amico Michele Merlo. Un brano per essere grato all’amico, il cui motto era “crederci sempre”.





