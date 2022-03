The Batman con Robert Pattinson quando esce? Le recensioni internazionali lo esaltano

Giovedì 3 marzo uscirà al cinema il film ‘The Batman‘ con Robert Pattinson che vestirà i panni di Bruce Wayane e del pipistrello di Gotham. Le recensioni del cinecomic che durerà ben 175 minuti, sono in linea con le prime relazioni molto entusiaste già trapelate qualche giorno fa e poi rimosse da MTV. La nuova pellicola dedicata all’eroe DC ha già ricevuto un’accoglienza veramente positiva con alcune testate che lo descrivono come un capolavoro.

Alcune recensioni su The Batman

Questa la lista di alcune recensioni internazionali sul film ‘The Batman’ di Matt Reeves.

Per BleedingCool: “The Batman inciampa dall’inizio e continua a cadere a capofitto. Ha un ritmo terribile, dura troppo e una storia che crede di essere originale quando non lo è, e combina una colonna sonora e una fotografia che rendono la visione un’esperienza spiacevole. Invece, per Collider: “The Batman di Matt Reeves lancia un cast eccellente nelle ombre di Gotham per uno dei migliori film live action di Batman di sempre”. Empire si esprime così: “L’ingresso di Matt Reeves nell’universo di Batman offre uno sguardo neo noir avvincente e girato splendidamente, su un personaggio vecchio un’era. Nonostante non sia una reinvenzione radicale come quelle di Nolan e Snyder, stabilisce una Gotham City nella quale torneremmo volentieri”. Per The Hollywood Reporter: “Guidato da intensità magnetica e una mascella granitica da un Robert Pattinson che interpreta un Batman con daddy issues, questo ambizioso reboot affonda le radici nella realtà contemporanea dove la sfiducia nelle istituzioni e nella politica alimentano il vigilantismo sfrenato. Nonostante la grandiosa serietà della minaccia alla democrazia e alla legge proposta dal film, sono i momenti intimi quelli che risuonano di più”. The Playlist parla di The Batman in questi termini: “Immagini indimenticabili – le fiamme blu coniche della Batmobile, corpi che si dimenano, avvolti nelle ombre, le cicatrici che si arrampicano sulla schiena muscolosa di Robert Pattinson – convergono nell’epica da tre ore piena di noir di Matt Reeves”. Per Variety: “Il regista di Cloverfield Matt Reeves propone una visione inedita e molto dura di uno dei personaggi DC più facili da reinventare, restituendo elementi di film noir e film horror vietati ai minori”. Secondo IGN: ” Lo splendido incubo di Bruce Wayne. Un inquietante, furioso, terrificante thriller psicologico con una forte dose di noir – e credeteci o no, Reeves lo realizza perfettamente, ottenendo un cupo, splendido capolavoro”. Secondo The Guardian: “Il film di Matt Reeves è spettacolare e ben interpretato, ma una saga intrigante sulla corruzione si sgonfia in un terzo atto noioso”. Deadline, scrive: “Nonostante la durata di tre ore, non ho mai visto neanche una volta il mio orologio”.

Robert Pattinson è stato ospite all’ultima puntata di ‘Verissimo’

Il protagonista sarà Robert Pattinson di un cast che comprende Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, mentre il Commissario Gordon sarà interpretato da Jeffrey Wright; il fedele Alfred sarà invece Andy Serkis. Collin Farrell vestirà i panni del ‘Pinguino‘ Oswald Cobblepot. Pattinson ha rilasciato un’intervista a ‘Verissimo‘ dichiarando che il suo entusiasmo è a mille. “Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per essere sicuro che fosse la realtà e non soltanto un sogno”. Per Robert si è trattata dell’esperienza più incredibile della sua vita sottolineando che nessun ruolo si può paragonare a quello di Batman. “Ho avuto la fortuna di continuare a lavorare anche durante la pandemia, seguendo il mio sogno. Quando ho finito, mi sono accorto che il mondo era cambiato”, ha dichiarato Pattinson.

