Chi è Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle? Chi sono i figli Ginevra e Leonardo?

Anna Valle sta riscuotendo un grosso apprezzamento nei panni di Lea, la protagonista della serie Lea – Un nuovo giorno, la nuova fiction in onda su Rai 1. Stasera, alle ore 21:20, andranno in onda gli ultimi due episodi che chiuderanno la serie, anche se si parla già di una seconda stagione, anche in seguito agli ottimi ascolti con una media di quasi 5 milioni di telespettatori (share sempre sopra al 20%).

I fan della fiction non vedono l’ora di scoprire se Lea e Marco, alias Giorgio Pasotti, torneranno insieme. Nella realtà, Anna Valle è sposata con Ulisse Lendaro, produttore cinematografico e avvocato: dalla loro unione sono nati due figli, Ginevra e Leonardo, che oggi hanno rispettivamente 13 e 9 anni.

Anna Valle ha conosciuto Ulisse Lendaro nel 2008 sul set di MissTake, un film che ha segnato il debutto sul grande schermo per l’attrice romana. In quella pellicola Ulisse Lendaro recitava un piccolo ruolo da comparsa. Tra i due è scoccata subito la scintilla, tanto da convolare a nozze nello stesso anno.

In qualità di produttore e regista, Ulisse Lendaro ha affiancato più volte Anna Valle sul set, come ad esempio nel film L’età imperfetta dove l’ex Miss Italia recitava come protagonista. Ginevra è nata nel 2008, lo stesso anno del matrimonio di Anna e Ulisse: il secondogenito Leonardo è invece venuto alla luce nel 2013, ad aprile, proprio come la sorella.

