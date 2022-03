Chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathalie Caldonazzo? La prima foto dopo il GF Vip

Dopo l’esperienza terminata nella casa del Grande Fratello Vip 6, Nathaly Caldonazzo è ritornata sui social insieme a sua figlia. Su Mia Sangiuliano, l’ormai ex gieffina si era espressa in questi termini: “Mia è tutta la mia vita, una ragazza veramente in gamba. Sono orgogliosa di lei, ne ha superate tante, ha una grande forza, dignità e carattere”. Parlando del rapporto con sua figlia, la showgirl aveva dichiarato: “Certe volte avendo il ruolo di mamma sono pesantuccia, ma sento che mi ama tantissimo. Abbiamo un legame unico. Ci siamo tirate su praticamente io e lei, mi è stata vicino. Mi ha fatto da mamma”.

Mia ospite al GF Vip 6

Mia, nel corso della puntata del 7 Febbraio, è stata ospite nel programma condotto da Alfonso Signorini e rivolgendosi alla madre aveva detto: So quanto è difficile per te stare qui. Sono felicissima che hai fatto questa cosa per te. Avevo troppo bisogno di vederti; volevo vederti per rassicurarti”. Nathaly è ritornata sui social e ha postato una foto che la ritrae in compagnia proprio dia sua figlia. La soubrette sfoggia un bel sorriso anche se gli occhi sono coperti dagli occhiali da sole, mentre lo sguardo della ragazza è visibilmente contento per essere con la madre nuovamente dopo un po’ di settimane. Nathaly ha scritto come didascalia: “L’amore vero aggiusta tutto”.

Chi è Mia Sangiuliano

Mia Sangiuliano è l’unica figlia di Nathaly Caldonazzo, nata dalla relazione, oggi terminata, con Riccardo Sangiuliano, un imprenditore napoletano, laureato in Finanza aziendale alla LUISS di Roma ed Head of Asset Management all’Assiteca Sim. Mia, oggi, ha 17 anni ed è stata chiamata con questo nome in onore di Mia Farrow, attrice simbolo del cinema americano. Descrivendo sua figlia, Caldonazzo aveva affermato: “È una ragazza molto forte e matura molto più di me alla sua età. Spero di averle dato il buon esempio in campo sentimentale, avendomi vista chiudere all’istante storie tossiche e vedendo anche che non sono mai stata con un uomo per necessità, avendo sempre lavorato, senza mai chiedere nulla a nessuno”. Alfonso Signorini, nel corso della puntata del 7 febbraio ha incalzato la giovane, chiedendo lumi sul fantomatico ‘Andrea’ nominato dalla madre: “È il mio ragazzo. Ha 22 anni e lavora nell’azienda di famiglia”, ha risposto Mia.

