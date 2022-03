Chi è Estefania Bernal, probabile naufraga all’Isola dei famosi 2022?

Ecco chi è Estefania Bernal, una delle probabili concorrenti all’Isola dei famosi 2022

E’ quasi tutto pronto per l‘Isola dei famosi 2022, che partirà il 21 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Tra i concorrenti del cast, potrebbe esserci anche Estefania Bernal, modella di origine argentina dai lunghi capelli castani e dal fisico statuario di 1,73 cm.

Nata il 4 dicembre 1995 a Buenos Aires in Argentina, Estefania ha esordito nel mondo dello spettacolo quando era piccola e ha partecipato a diversi programmi televisivi nel suo paese. Arrivata in Italia ha preso parte a spot pubblicitari ed ha creato una propria linea di abbigliamento, con la quale avuto diverse collaborazioni internazionali con brand importanti come Guess. Nel 2016 ha vinto il titolo di Miss Universo, concorrendo con la fascia di Miss Argentina. La sua presenza non è nuova su Canale 5: infatti è stata una vittima di una candid di Scherzi a Parte, programma condotto da Enrico Papi andato in onda lo scorso settembre.

Per quanto riguarda la vita privata, non si sa nulla poiché è una persona molto riservata, nonostante il suo profilo Instagram da 80 milioni di followers.

