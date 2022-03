GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 41: “Insabbiamento gate”

Per prima cosa voglio dire che godo come un riccio per l’uscita di Nathaly perché, scusate l’enfasi, ma giustizia è stata fatta. Diciamo che c’è poco da ridere perché lunedì hanno palesemente insabbiato quello che Nathaly ha detto sulle princess, ossia che sono protette dagli zingari perché sono delle zingare. Parlo di insabbiamento perché Alessandro che era l’unico presente ha continuato ad affermare che invece l’ha detto e io gli credo perché è una testa calda ma non è uno che mente. Continuava a dire sei fortunata che ti vogliono tutelare. In più se non era vero perché la stessa Nathaly parlando con Antonio ha detto speriamo che non esca il video perché se no mi squalificano? Se non era vero perché ogni volta che in casa se ne parlava gli autori censuravano togliendo l’audio? Ma soprattutto se non era vero perché non è stato preso quel pezzo di video che il GF ha e non è stato mostrato in diretta per togliere a tutti qualsiasi dubbio? Dai su non fateci così scemi, era palese fosse vero tanto che Nathaly il pubblico l’ha eliminata. Mi spiace invece che casualmente anche Alessandro sia stato buttato fuori con un televoto flash. Io che sono complottista penso che il GF abbia aiutato il televoto in modo da fare uscire anche lui e chiudere definitivamente il discorso. Altra cosa super finta la lettera di Clarissa in cui si scusava con Katia per le storie Instagram in cui ha detto cose poco carine. Palesemente obbligata a farlo, se no col cavolo che sarebbe tornata in studio. Che dire: un altro momento di godimento me lo ha dato il pubblico in studio quando Manila ha ribadito, rivolta a Katia, che il rispetto si dà a chi lo dà e il pubblico ha fatto un’ovazione e la faccia della Ricciarelli è valsa tutta la puntata. Altro momento top quando Sonia ha detto a Miriana le peggio cose come fa da cinque mesi e ha concluso con “tanto cara mia il pubblico vede tutto”. Ecco, dopo questa frase il pubblico l’ha salvata dal televoto con una percentuale altissima e il pubblico in studio ha iniziato a gridare “Miriana! Miriana! Miriana!”

Io amo Jessica, capisco le sue insicurezze e nonostante la sua linea della vita sia stata tagliata molto ha spiegato più volte in casa che ha passato 5 anni di buio in cui non usciva neanche da casa, in più come si è visto anche in questo percorso vive in funzione delle sorelle e mette al secondo posto se stessa. Io auguro a questa ragazza di riuscire a staccarsi un po’dalla famiglia, in modo da poter prendere in mano la sua vita perché se non lo fa vivrà sempre infelice e insoddisfatta. Vi dirò, mi piacerebbe anche che vincesse e si prendesse un bella rivincita sulla vita e anche sulle sorelle!

Al televoto eliminatorio ci sono Miriana, Giucas, Sophie, Antonio e Davide. Io farei uscire uno tra Giucas e Davide perché per me al programma non hanno dato molto. Giucas dopo due puntate di siparietto, da nonno rimbambito mi ha stancato e in più è il più furbo di tutti altro che rimbambito. Davide invece non è mai stato uno che si è esposto ed è sempre facile, troppo facile, fare i reality in questa maniera.

Direi che per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

