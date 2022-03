Jessica, Lulù e Clarissa non sono loro veri nomi delle Selassié: ecco come si chiamano in realtà

Quali sono i veri nomi delle principesse Selassié? Non si chiamano Jessica, Lulù e Clarissa

In questi mesi non si fa altro che parlare delle principesse etiopi Selassié. Questo è merito anche della loro partecipazione al Grande Fratello Vip 6, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Molti telespettatori le hanno amate e alcuni non le hanno sopportate forse per i loro caratteri un po’ troppo esuberanti. Nonostante ciò, però, hanno destato molta curiosità, poiché hanno una storia famigliare molto particolare date le loro nobili origini. Le tre sorelle infatti sono nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Hailé Selassié.

A quanto pare, però, ci sono state alcune incongruenze sulla vita delle tre principesse: sarebbero figlie di un giardiniere a servizio del palazzo dell’imperatore Selassié. Tale indiscrezione è stata smentita da Jessica Selassié, che ha rivelato che il titolo nobiliare appartiene alla famiglia e 47 anni fa c’è sta una rivoluzione in Etiopia, che ha portato il padre a fuggire e a cambiare cognome per salvarsi la vita.

Un’altra incogruenza sarebbero i nomi delle Selassié: Jessica, Clarissa e Lulù non sono i loro veri nomi. A rivelarlo sono state le stesse tre principesse in una confidenza con Barù e Davide Silvestri al GF Vip 6. Lulù in realtà si chiama Yeshimebet, il cui significato è “padrona del mondo”, mentre il vero nome di Clarissa è Zenebework, che significa “pioggia d’oro”. Per quanto riguarda Jessica, si chiama Zauditù, un nome che non ha un significato vero e proprio, ma è quello di una futura regina. Il motivo è sicuramente legato al fatto che Jessica è la prima delle tre e ha ereditato il tutto.

