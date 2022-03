Paola Caruso malore prima de La Pupa e il secchione: cosa è successo e come sta?

La soubrette Paola Caruso, protagonista de La Pupa e il secchione, è stata trasportata in ospedale per un malore: ecco cosa è accaduto

Spavento per Paola Caruso a pochi giorni da La Pupa e il Secchione. La soubrette calabrese è finita al pronto soccorso e trasportata in ambulanza a causa di un attacco allergico. La notizia, lanciata da Dagospia, è stata poi confermata dalla Caruso, che ha raccontato l’accaduto su Instagram.

“Ero in quarantena da giovedì per entrare nella villa de ‘La Pupa e il Secchione’, però io sono allergica alla moquette, alla polvere, agli acari” ha esordito così la protagonista dello show di Barbara D’Urso. “Ho resistito primi giorni ma poi alla fine non ce l’ho fatta più perché questa tosse è aumentata e aumentata finché non ho più respirato stamattina e ho chiamato l’ambulanza” ha poi aggiunto Caruso. Attualmente, la donna si trova in ospedale a Roma per fare terapia a causa della forte tosse, ma le sue condizioni sono leggermente migliorate.

La Caruso si trovava in isolamento in hotel a Roma per le registrazioni de La Pupa e il Secchione, che partirà il 15 marzo. Il malore è stato causato da un’allergia agli acari, e ora a quanto pare, la partecipazione della showgirl al programma è a rischio, poiché non si è ancora del tutto ripresa.

