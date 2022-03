Floriana torna in tv, ma che fine ha fatto la seconda classificata del GF3?

Fra le coppie di naufraghi che animeranno la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, a partire da lunedì 21 marzo 2022, ne vedremo una composta da due personaggi che hanno già precedenti esperienze nei reality show e, in particolare, nel Grande Fratello, ossia: Guendalina Tavassi e Floriana Secondi. La prima partecipò all’edizione numero 11 nella casa più spiata d’Italia ma ha preso parte anche all’Isola dei famosi, l’edizione numero 9. Anche Floriana la ricordiamo fra i partecipanti del GF, vincendo la terza edizione. Chi arrivò seconda invece? E che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Victoria Pennington

Floriana Secondi trionfò in finale su Victoria Pennington. Americana era fidanzata, a quei tempi, con Pasquale Laricchia. Il reality show, per risultare più avvincente delle precedenti due edizioni, aveva aperto per la prima volta le porte ad una coppi. All’epoca erano sconosciuti ma hanno ottenuto grande successo grazie al programma; lui era un personal trainer pugliese e lei una bella texana con un passato da nuotatrice.

I due si erano conosciuti in Italia e, in poco tempo, si erano trasferiti a Milano dove avevano iniziato a convivere. La statunitense giunse addirittura in finale e per poco non vinse. A trionfare, infatti, fu Floriana. All’interno del loft di Cinecittà, però, la coppia con Pasquale aveva dato qualche piccolo segno di cedimento e poco dopo la fine del reality show, tra numerosi alti e bassi, dopo liti furibonde, lei decise di partire per l’Alabama senza avvisare nessuno e non fece più ritorno da Pasquale.

Ritornata negli Stati Uniti, la giovane texana tentò la carriera di cantante, ma non ottenne il successo sperato. Quindi, decise di aprire una propria agenzia di moda nella quale lavora anche oggi.

Victoria è molto concentrata sulla propria vita privata e vorrebbe allargare la famiglia. Dopo il primo matrimonio, avvenuto nel 2012 con un agente immobiliare (e finito, pare, per un tradimento di lui), si risposò nel 2015 con il bancario Justin Chittam.

