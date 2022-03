Chi è Pinuccia di Uomini e Donne? Età, curiosità e vita privata

Ecco chi è Pinuccia Della Giovanna, dama di Uomini e Donne: età, curiosità e vita privata

Pinuccia Della Giovanna è una delle dame del parterre di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si è fatta notare grazie al suo carattere spigliato, allegro e pieno di vita. Conosciamola meglio.

Nata a Vigevano in provincia di Pavia, Pinuccia ha 80 anni ed è un’ex infermiera attualmente in pensione. Ha avuto un’infanzia piuttosto complicata, poiché ha perso la madre a soli 4 anni ed è cresciuta in orfanotrofio. Ha lavorato in fabbrica come impiegata e da qui ha conosciuto un uomo, che è diventato suo marito. Ha due figli, è nonna di due nipoti ed è bisnonna di Ryan, un bambino di 2 anni. Purtroppo, è rimasta vedova poiché il marito muore a causa di un tumore.

Ha deciso così di partecipare a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Alessandro, uomo di 90 anni piuttosto vispo. I due sono usciti insieme e hanno festeggiato il compleanno in esterna. Nonostante ciò, Alessandro ha messo subito in chiaro la situazione: non prova nessuna attrazione per lei, ma soltanto una bella simpatia. Pinuccia però non si perde d’animo e decide di non frequentare nessun altro uomo della trasmissione. E’ spesso protagonista di continue discussioni con l’opinionista Tina Cipollari, che l’ha accusata di mettersi mostra, ballando davanti le telecamere dello studio. Inoltre, la Cipollari ha criticato la donna per i suoi comportamenti e per il fatto che avrebbe rifiutato Bruno, uomo che ha già partecipato al programma.

