Di che malattia soffre Fedez? L’annuncio commosso sui social

Il rapper Fedez ha annunciato su Instagram di essere malato: ecco le sue parole ai fan

Dopo un periodo di assenza, Fedez è apparso con una serie di Instagram Stories visibilmente commosso, destando preoccupazione ai fan. Il rapper milanese infatti ha annunciato di avere dei problemi di salute e dovrà affrontare un percorso molto complicato. Per ora, il cantante non ha voluto svelare di cosa si tratta, ma ha spiegato che lo farà più avanti.

“Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute e per fortuna è stato trovato con tempismo. Il tutto comporta un percorso importante che dovrò fare. ” ha esordito così Fedez su Instagram, parlando delle sue condizioni di salute. “Mi sento di raccontare, ma non adesso. Ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli” ha poi aggiunto il rapper di Mille, cercando di rassicurare i suoi fan. “Adesso non trovo un senso a tutto questo. Mi rendo conto dell’importanza che ho avuto nello strappare anche solo un sorriso a qualcuno che stava affrontando tutto questo. Mi sentivo di buttare fuori un po’ di questo che sto provando” ha inoltre spiegato il cantante con le lacrime agli occhi. Federico Lucia in arte Fedez ha infine chiosato il messaggio, ringraziando sua moglie Chiara Ferragni, suoi figli e gli amici che gli sono vicini in questo periodo difficile.

La moglie Ferragni infatti ha espresso parole di solidarietà per il marito così: “L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di un sostegno extra in questi giorni”.

Insomma, una notizia che ha scosso gli animi di tutti i fan e non solo. Per il momento, Fedez ha voluto mantenere un certo riserbo riguardo le sue problematiche di salute e ci stringiamo a lui con il nostro supporto.

