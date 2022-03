Chi è Manuela Raffaetà, la compagna di Marco Melandri? I due hanno figli?

Cenni biografici su Manuela Raffaetà, ex moglie di Marco Melandri.

In attesa che sbarchi in Honduras, come nuovo concorrente de “L’Isola dei Famosi”, a partire da lunedì prossimo in prima serata su Canale 5, della vita privata di Marco Melandri in queste ultime settimane si sta facendo un gran parlare. Il famoso campione motociclistico, dal 2005, vive una relazione con la bellissima Manuela Raffaetà. I due, verso la fine del 2020, hanno vissuto una profonda crisi, Marco ha vissuto un flirt con una donna dall’identità sconosciuta, per poi tornare sui suoi passi e decidere di riunire la famiglia. Ma chi è Manuela Raffaetà? Ecco per voi, di seguito, alcuni cenni biografici su di lei.

Biografia e curiosità su Manuela Raffaetà

Manuela Raffaetà è nata a Tione di Trento, un paesino di montagna tra le Dolomiti e il lago di Garda, il 28 luglio 1984. Bellissima modella, sin da giovane ha lavorato come indossatrice, prendendo parte a diverse campagne d’alta moda, e come Ombrellina. Nel 2004, durante il Motorshow di Bologna, ha conosciuto Marco Melandri, con il quale nel 2005 ha iniziato una relazione, coronata dall’arrivo di Martina nel 2014. Lo scorso 2020, via social, Melandri ha annunciato la separazione dalla compagna, per poi annunciare di avere riunito la famiglia, dopo un breve flirt vissuto con una donna della quale non ha voluto svelare l’identità:

“Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia… Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. La Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia. AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava. Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita… Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso”.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene. Marco ha ricomposto i pezzi della sua vita privata ed è pronto a calarsi nei panni di naufrago. Come se la caverà?

Maria Rita Gagliardi

