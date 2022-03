Chi è e cosa fa nella vita Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro?

Cenni biografici su Alessandro Iannonni, figlio di Carmen Di Pietro e naufrago de “L’Isola dei Famosi 2022”.

Alessandro Iannoni è ufficialmente un naufrago della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 21 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Alessandro partecipa al reality in coppia con la madre Carmen Di Pietro. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Alessandro Iannoni

Alessandro Iannoni è nato a Roma, il 30 giugno 20001. E’ figlio di Carmen Di Pietro, con la quale sbarcherà in Honduras, e Giuseppe Iannoni. I due sue si sposano nel 2015, ma divorziano nel 2017 e sono genitori anche di un’altra figlia. Carmelina. Alessandro si è diplomato al Liceo Scientifico “J.F. Kennedy” di Roma ed è attualmente iscritto al Corso di Economia Aziendale della Luiss. Da tempo vive da solo e come raccontato da lei stessa in una intervista, è stata proprio la madre, con la quale vive da sempre un rapporto complicato, a spingerlo a lasciare la casa di famiglia, affinchè diventasse indipendente. Lo stesso ragazzo, a tal proposito, ha raccontato che dopo i festeggiamenti del suo diciottesimo compleanno, ha trovato le valigie fuori dalla porta. Nel 2019, Alessandro, insieme agli autori de “Le Iene”, ha organizzato uno scherzo ai danni della madre, facendole credere di volersi sottoporre ad un intervento di chirurgia estetica, finalizzato ad allungare il proprio membro maschile. Ovviamente, Carmen ha reagito malissimo allo scherzo, arrivando a distruggere lo studio dei finto medico e adirandosi con Ginevra, la fidanzata del figlio.

