Cotto e Mangiato ricetta del 21 marzo 2022: gnocchi di ceci al pomodoro

Una settimana avvincente inizia oggi, visto che entra la primavera. Tessa ha deciso quindi di deliziare i nostri palati con un nuovo piatto da replicare facilmente a casa. Quale? Lo scopriamo insieme qui di seguito: si tratta degli gnocchi di ceci al pomodoro

La ricetta

Per preparare questa nuova ricetta, presa da Tessa nell’ultimo numero di Cotto e Mangiato, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

400 grammi di ceci già cotti

50 grammi di farina integrale

1 pizzico di sale

Olio

Cipolla

1 spicchio d’aglio

400 grammi di polpa di pomodoro

Sale

Pepe

Pecorino grattugiato abbondante

Basilico tritato

Procedimento

Per prima cosa devi preparare l’impasto per gli gnocchi. Mixa i ceci e aggiungi ad essi la farina, e il pizzico di sale, dopodiché comincia ad impastare. Lavora finché non avrai ottenuto un panetto bello amalgamato, ricava i salamini e taglia gli gnocchi della grandezza che più ti piace. A questo punto metti a scaldare l’acqua per cuocerli e intanto prepara il sugo. Soffroggi cipolla e aglio nell’olio aggiungi il pomodoro, sale e pepe e lascia cuocere. A fine cottura del sugo, cala gli gnocchi nell’acqua, ricordando che sono pronti da scolare quando vengono a galla. Scola e versa in padella, manteca e impiatta. Abbondante spolverata di pecorino, Basilico tritato ed è cotto e Mangiato.

