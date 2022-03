Chi è Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo? I due hanno figli?

Cenni biografici su Laura Maddaloni, naufraga de “L’Isola dei Famosi 2022”.

Laura Maddaloni è ufficialmente una naufraga della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” che aprirà ufficialmente i battenti questa sera, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Laura partecipa al reality in coppia con il marito Clemente Russo. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla judoka.

Biografia e curiosità su Laura Maddaloni

Laura Maddaloni è nata a Napoli, l’11 aprile 1980. È figlia dell’allenatore di judo Giovanni Maddaloni e sorella di Marco Maddaloni e Pino Maddaloni, entrambi judoka di fama internazionale. Judoka anche lei, nel 2001 ha vinto la medaglia di bronzo nell’europeo a squadre e nel europeo per club, nei 57 kg. Ha fatto parte della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo di Almería 2005, dove ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo dei 57 kg. Nel 2005, in Spagna durante una gara, ha conosciuto Clemente Russo. I due, tre anni dopo, il 29 dicembre 2008, sono convolati a nozze a Cervinara, un paese in provincia di Avellino. Dal loro amore sono nate tre splendide figlie: Rosy, nata il 9 agosto del 2011, e le gemelle Jane e Janet, nate nel 2013.

Maria Rita Gagliardi

