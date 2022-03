“Da lui me l’aspettavo”: Jessica torna sul rapporto con Barù – come andrà a finire?

Un percorso lungo ed intenso quello effettuato da Jessica Selassié all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Esperienza ricca da parte della principessa etiope caratterizzata anche per una cotta verso Barù Gaetani ed un’avventura conclusa con il trionfo della 26enne nel reality show targato Mediaset. Jessica è stata ospite della trasmissione ‘Verissimo’ condotta da Silvia Toffanin nella quale ha parlato di vari argomenti, tra cui l’infatuazione verso il nobile toscano.

Le parole di Jessica a Verissimo

Subito, Jessica ha preferito sottolineare: “Non mi sono innamorata, anche perché non ci conosciamo ancora”. Silvia Toffanin ha precisato che aveva invitato anche Barù nella sua trasmissione ma il nobile ha preferito rifiutare e lasciare lo spazio alla vincitrice della sesta edizione del reality show.

Successivamente Jessica ha dichiarato: “Barù è stato un supporto dentro la casa. Mi ha aiutato a rinascere e a far emergere tutti i miei lati più nascosti e femminili. Io gli voglio bene e mi piace, tra di noi c’è sicuramente attrazione fisica. Dobbiamo però fare ancora la nostra prima uscita e darci il primo bacio. Ci siamo scambiati bacetti leggeri sotto quella capanna, però secondo me il bacio appassionato arriverà“. In seguito la principessa ha aggiunto che si sono sentiti al telefono e lui ha professato il desiderio di vederla.

L’hasthag #Jerù è finito in tendenza su Twitter, tuttavia Barù, intervistato da solo sempre da Silvia Toffanin, ha evidenziato che fra di loro vi è solo un’amicizia. Jessica Selassié non gli ha creduto e, anzi, ha continuato a sostenere che i due provino le stesse cose ma che lui faccia fatica ad esternare il proprio sentimento affermando: “Da lui me lo aspetto. E’ sempre schivo, non rivela mai niente. Lui ci tiene al suo privato, della sua vita sentimentale non parlarne con nessuno. Anche io dentro la casa gli dicevo che siamo solo amici. Che poi non è un rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardiamo io e lui”. La conduttrice del programma, però, un’idea se l’è fatta ed ha voluta esprimerla alla princiessa: “Sei talmente giovane e profonda che se non sarà lui, sarà un altro che ti farà innamorare ancora di più. Non starci male se non sarà, secondo me hai perso la testa per lui”.

