Chi è Evelina Sgarbi, bellissima figlia del critico d’arte? Quanti figli ha Vittorio Sgarbi?

Vittorio Sgarbi è uno dei personaggi più noti al grande pubblico, anche per via delle sue accese discussioni in TV con vari personaggi che hanno contribuito a renderlo celebre.

Del critico d’arte e politico di lungo corso non si conoscono però molti dettagli sul piano privato, specialmente riguardo ai suoi figli. Eppure, Vittorio Sgarbi con il passare del tempo si sta dimostrando sempre più orgoglioso dei suoi figli, come emerge anche dalle ultime foto su Instagram che vedono protagonista la 22enne Evelina Sgarbi.

La figlia minore dell’ex sindaco di Salemi ha posato per alcuni scatti d’autore, indossando una camicetta bianca e un paio di orecchini in perla (così come le collane), assieme ad un paio di guanti di pizzo. Nella foto pubblicata su Instagram, Vittorio Sgarbi ha voluto sottolineare che sua figlia Evelina “è sposata con la Natura”, rimarcando l’ammirazione nei confronti della bellissima 22enne.

Evelina – nata dal rapporto di Vittorio Sgarbi con una donna di Torino, ndr – ha ripreso la passione per l’arte del suo papà: la 22enne frequenta l’Istituto Marangoni, la scuola di moda milanese che propone corsi di Fashion, Arte e Design.

Oltre ad Evelina, Vittorio Sgarbi è padre di Carlo Brenner – dall’unione con la stilista Patrizia Brenner – e di Alba Sgarbi, oggi 24enne, venuta alla luce in seguito ad una relazione del critico d’arte con una cantante lirica albanese.

