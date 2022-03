Cotto e Mangiato ricetta del 22 marzo 2022: wakamole con pane e acciughe

Oggi nella cucina di Tessa Gelisio, la bella presentatrice non è sola. Ai fornelli insieme a lei, c’è lo chef Tommaso Arigoni. Ricetta antispreco, lo chef ci propone del wakamole con pane e acciughe. La chiccha della ricetta è data dal pepe lungo, un particolare tipo di pepe speziato nulla affatto forte ma con un profumo agrumato

La ricetta

Per la preparazione della ricetta, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

Gambo del broccolo

Cipollotto

2 fette di pane raffermo

Olio

Scorza di 1 lime

Pepe lungo

Alici sott’olio

Procedimento

Prendi il gambo del broccolo e lessa in acqua salata. Intanto in una padella con un filo d’olio tosta il pane come a fare delle bruschette. Quando il Gambo del cavolo sarà pronto versa prima in acqua ghiacciata (per mantenere colore e consistenza) poi mixa con un filo d’olio. Nella ciotola grattugia la scorza del limone, aggiungi il Cipollotto tagliato alla julienne. In ultimo grattugia il pepe. Mescola per bene poi adagia la crema sul pane. Decora in ultimo con un’acciuga sott’olio e metti su un bel tagliere. Ricetta antispreco, che può essere facilmente ripetuta a casa. E anche oggi in compagnia dello chef pluristellato la ricetta è Cotta e Mangiata, con tanto di buon appetito dalla regia.

