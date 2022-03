Barù rifiuta invito a cena di Jessica. E la tradisce con un altro vippone

Nonostante il Grande Fratello Vip 6 sia ormai giunto alla conclusione, gli ex gieffini proseguono a far parlare di loro con le vicende all’esterno della casa più spiata d’Italia. Ad esempio, la vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini, Jessica Selassié sta godendo del successo dopo il suo trionfo e continua a tenere banco il suo rapporto con Barù Gaetani. Nel corso della trasmissione ‘Verissimo’, la principessa etiope ha affermato che sono amici ma dovranno vedersi.

Jessica a Verissimo conferma la cotta per Barù

Ma, a Silvia Toffanin, la 27enne ha anche dichiarato di avere una cotta per il nobile toscano, essendo tra l’altro certa che anche lui ricambi i sentimenti. “Lui ci tiene molto al suo privato, me lo ha sempre detto anche dentro la casa”, le parole di Jessica, aggiungendo: “Abbiamo sempre detto che eravamo solo amici, sminuendo il nostro rapporto. Ma il nostro non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui”. Poi, la principessa ha sottolineato la sua infatuazione: “E’ una bella cotta, sono più presa di lui. Ma al di là delle parole sono i suoi gesti ed i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo lo prova anche lui, però non lo dice”. La conduttrice di ‘Verissimo’, Silvia Toffanin ha espresso così il suo pensiero riguardo la vicenda: “Speriamo Jessica, però sei talmente giovane e profonda che se non sarà lui sarà un altro che ti farà innamorare ancora di più. E non ci stare male se non lo sarà. Da donna ti capisco, hai perso la testa per lui, è innegabile”.

Barù a cena con un altro gieffino

Il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini ha offerto un retroscena che riguarda proprio la vincitrice del reality show e Barù. Il nobile toscano ha trascorso il weekend a Milano e, invece, di uscire con Jessica per chiarire il loro rapporto ha preferito trascorrere il suo tempo con l’amico Davide Silvestri, secondo classificato nel programma e con cui ha stretto un bel rapporto all’interno della casa più spiata d’Italia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui