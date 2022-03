Qual è la storia vera dietro Spencer? Analogie e differenze con la biografia di Lady Diana

Esce oggi nei cinema Spencer, il film diretto da Pablo Larrain e sceneggiato da Steven Knight che cerca di ricostruire il percorso da incubo di Lady Diana all’interno della Famiglia Reale, caratterizzato da disagi di ogni tipo che le hanno fatto rasentare la pazzia e che l’hanno infine spinta a prendere la decisione di divorziare da Carlo.

Il film è stato molto apprezzato, tanto da essere candidato agli Oscar e ai Golden Globe, in tutti e due i casi nella categoria Migliore attrice (nel secondo caso in un film drammatico, ndr) per la protagonista Kristen Stewart, famosa soprattutto per il ruolo di Bella Swan in Twilight.

Nell’opera di Larrain emergono molti fatti noti al grande pubblico, a cominciare dalla relazione extraconiugale del principe Carlo con Camilla Parker Bowles e le difficoltà di Diana nell’inserirsi all’interno della vita reale, così tremendamente rigida e schematica in ogni suo aspetto.

Nella ricostruzione di Larrain si dà un certo risalto allo scontro con il maggiore Alistar Gregory, interpretato da Timothy Spall, che fa di tutto per convincere la principessa a conformarsi alle pressioni della vita dei reali britannici (senza ottenere risultati). Diana, al contrario, stringe un solidissimo rapporto con la cameriera Maggie (Sally Hawkins), che stravede per Lady D.

Ma Diana non riesce proprio a sopportare quell’ordine militare che rappresenta totalmente i Windsor e sente scivolare via la sua identità di ragazza Spencer. Inoltre, nel film emerge come Diana abbia allucinazioni che la portano a vedere il fantasma di Anna Bolena: un particolare che la spingerà ancora di più a cercare la fuga da quella gabbia dorata.

