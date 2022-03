Cotto e Mangiato ricetta del 24 marzo 2022: spadellata carciofi e seppie

Spaventata carciofi e seppie. Questa è la ricetta che Tessa ha deciso di proporci nell’appuntamento quotidiano di Cotto e Mangiato questo piatto veloce e rapido. La parte più complicata della preparazione di questa ricetta è pulire i carciofi, dopodiché è tutto molto semplice. Vediamo insieme.

La ricetta

Per preparare questa ricetta, avrai bisogno dei seguenti ingredienti, ovvero:

4-5 carciofi

Acqua con limone

2 Seppie

Olive nere taggiasche

Olio

Aglio

Vino bianco

Scorza grattugiata di un limone

Prezzemolo tritato

Procedimento

Pulire i carciofi e mettere in acqua e limone per non fare annerire. Lava e pulisci le seppie dunque taglia a listarelle. Prepara due padelle diverse, soffriggi in entrambe olio e aglio quindi metti in una I carciofi nell’altra le seppie. Alle seppie aggiungi vino bianco e metti tutto in cottura a fiamma bassa e coperchio abbassato. A questo punto, quando entrambi saranno cotti, un i due ingredienti. Aggiungi anche le olive e grattugia la scorza di un limone. Salta tutto, lascia asciugare. Dunque infine impiatta. Decora con del prezzemolo tritato e servi. Ecco la semplicissima ricetta di oggi, come ogni giorno anche la spaventata mare e monti è Cotta e Mangiata. Non ti resta che provarla a casa, e vedrai che è da leccarsi i baffi.

