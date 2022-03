Cotto e Mangiato ricetta del 25 marzo 2022: intrecci vaniglia e cacao

Come suo solito il venerdì, Tessa anche oggi propone una ricetta dolce per concludere la settimana in compagnia della rubrica Cotto e Mamgiato. Semplici e gustosi, ha preparato degli intrecci vaniglia e cacao. Ecco la semplice ricetta.

La ricetta

Per preparare la ricetta, oggi ci serviranno questi ingredienti, ovvero:

80 grammi di Farina di nocciole

2 cucchiai di Cacao amaro

140 grammi di Burro

180 grammi di Farina 00

90 grammi di Zucchero a velo

2 Uova

1 baccello di Vaniglia

Procedimento

In una planetaria lavora lo zucchero a velo con i tuorli d’uovo. Aggiungi poi il burro ammorbidito e la farina 00. Amalgama il tutto poi aggiungi la farina di nocciole e i semi dei baccelli di vaniglia. Lavora qualche minuto poi sposta l’impasto sul piano di lavoro e continua con le mani. Una volta ottenuto il panetto dividi a metà l’impasto. I uno mischia il cacao amaro dopodiché lascia riposare entrambi i panetti in frigo almeno una mezz’ora. Quando sarà pronto, ottieni dei piccoli salamini sia del panetto a cacao che del panetto bianco e avvolgi tra loro come fossero trecce. Adagia su una teglia foderata con carta forno e cuoci per almeno 15 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi. Ultima spolverata di zucchero a velo e anche oggi Cotto e Mangiato.

