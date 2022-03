Odio l’estate, trama e curiosità: dove vanno in vacanza? Che malattia ha Aldo?

Questa sera, alle ore 21:20, su Canale 5, andrà in onda il film Odio l’estate, diretto da Massimo Venier. La pellicola, uscita nel 2020 (poco prima dello scoppio della pandemia di Covid-19), vede tra i protagonisti principali Aldo, Giovanni e Giacomo.

Aldo, Giovanni e Giacomo interpretano tre padri di famiglia (con gli stessi nomi e cognomi della realtà) residenti a Milano – ma molto diversi l’uno con l’altro – che decidono per una coincidenza (dato che non si conoscono) di passare le vacanze estive nella stessa isola della Puglia. Per un errore dell’agenzia di viaggi, le tre famiglie si renderanno presto conto di aver affittato la stessa abitazione.

I tre cercano di porre rimedio rivolgendosi al Maresciallo dei Carabinieri, ma quest’ultimo consiglia loro di lasciar perdere per non infilarsi in mezzo alla burocrazia: la soluzione migliore è convivere tutti insieme nella casa, dividendosi gli spazi. Tuttavia, proprio perché i soggetti sono molto differenti, riuscire a convivere nell’abitazione sarà un’autentica impresa, che li porterà inevitabilmente a scontrarsi.

Ma alla fine (allerta spoiler!), quando tra le famiglie giungerà finalmente il sereno (anche grazie a nuovi amori), Aldo rivelerà il suo segreto, ovvero una malattia terminale: voleva solo passare gli ultimi mesi della sua vita andando in vacanza con le persone che ama, nella maniera più allegra e spensierata possibile.

Tra le curiosità del film, vale la pena ricordare che la colonna sonora è stata affidata a Brunori Sas. Le riprese, durate all’incirca otto settimane, si sono svolte tra la Puglia e la Lombardia. Infine, nel film compare anche Massimo Ranieri, anche se solo per un cameo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui