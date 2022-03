L’Eredità 25 marzo 2022, Valeria non indovina la parola misteriosa di oggi alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 25 marzo 2022 – abbiamo visto arrivare al gioco finale de L’Eredità la campionessa Valeria.

La campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 30.000 euro dopo i canonici dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Senza

Fatica

Picolo

Acqua

Spesa.

La campionessa ha così scelto la parola Terra.

Poco convincenti sono apparse le sue spegazione ed effettivamente la parola scelta dagli autori era un’altra: Risparmio.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna (le sue parole testuali sono quelle virgolettate):

Senza Risparmio – per chi si prodiga in qualche attività dando il 100% di se stesso.

Risparmio di Fatica – quando si è lavorato “seguendo un concetto” e si ottimizza lo sforzo.

Piccolo Risparmio – quello che proviamo a fare tutti, provando a fare economia.

“Risparmiare l’Acqua è fondamentale”

Risparmio sulla Spesa: “per me si dovrebbe fare sulla spesa militare” – è la netta presa di posizione pacifista di Insinna.

Concordiamo con lui.

