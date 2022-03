Chi è Cloe D’Arcangelo, l’amica di Estefania Bernal dell’Isola dei famosi 2022?

Ecco chi è Cloe D’Arcangelo, amica in studio per sostenere l’amica Estefania Bernal all’Isola dei Famosi 2022

Nello studio de L’isola dei famosi 2022 è spesso inquadrata una bellissima donna dai capelli lunghi e dagli occhi verde-azzurri, che ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori. Lei è Cloe D’Argangelo, amica e sostenitrice della naufraga Estefania Bernal.

Nata a Milano da papà romano e mamma abruzzese, Cloe D’Arcangelo è molto legata ai nonni con cui ha trascorso molto l’infanzia. Dopo gli studi classici, si è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirugia nella sua città natale per poi abbandonarla dopo 3 anni per iscriversi a Psicologia. Dopo la laurea a luglio 2021, è diventata modella dell’agenzia di moda Benegas, grazie alla quale ha conosciuto l’amica Estefania Bernal, attualmente naufraga a L’Isola dei famosi 2022. Lavora anche come indossatrice e testimonial di campagne pubblicitarie, ma uno delle sue aspirazioni più grandi è quello di recitare in una serie Netflix. Nel tempo libero ama mantenersi in forma praticando diversi sport dal nuoto, al pattinaggio a rotelle alla boxe che pratica 3 volte a settimana. Segni particolari ha un piercing all’ombellico. E’ molto amica anche di Dayane Mello e Sara Croce di Avanti un altro.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una relazione lunga 7 anni con un ragazzo di nome Carlo e oggi si dichiara single.

