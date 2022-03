L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 2: “Telefono gate”

Io lo sapevo,che questo cast era pazzesco e portatore sano di trash,e non sta deludendo le mie aspettative! Ma vi rendete conto che Floriana dopo 3 giorni ha litigato pure con i cocchi? 3 giorni e si odiano già tutti! Adoro!!!

Non ha fatto in tempo a finire la sigla che Laura Maddaloni gridava alla Di Pietro che quando a provato a spiegarle la nomination lei l’ha mandata a fare in c**o! Che Carmen diceva che Lori del Santo è una falsa, che Lori del Santo diceva di aver salutato la Di Pietro che non ha ricambiato ma le ha detto che aveva gli affari suoi a cui pensare. Voi vi rendete conto? Ma il colpo di grazia me lo ha dato Carmen che starnazzando in mezzo alla spiaggia ha iniziato a gridare “continuate a fare le galline,le galline!” Ammetto che una dose così di trash non me la facevo da tanto. Altro momento topico quando dallo studio hanno chiesto a Floriana perché secondo lei Nicolas Vaporidis è un privilegiato. Tutti si aspettavano parlasse del gioco, come aveva fatto in settimana e invece mi è scoppiato il telefono gate!

Floriana ha raccontato che in hotel qualche giorno prima di sbarcare sull’isola sono stati requisiti i telefoni ai naufraghi ma Nicolas ne avrebbe nascosto uno e lo sentivano parlare in camera sua. Vaporidis ha detto che non parlava al telefono che ha consegnato come tutti, ma che stava facendo le prove per fare una sorta di radio, una volta sull’isola. L’attore ha anche proposto una scommessa a Floriana: lui avrebbe dato il permesso alla produzione di cercare in camera sua e tra le sue cose e se fosse stato trovato un telefono, lui avrebbe abbandonato il gioco, se invece il telefono non ci fosse stato ad abbandonare sarebbe stata Floriana! Che Ve lo dico a fare, Floriana non ha accettato: dopo il droga gate, quest’anno abbiamo il telefono gate. Il televoto ha decretato che ad andarsene da playa accopiada, fosse la coppia formata da Melandri e Ilona Staller. I due si sono uniti a Roger e Jovana su playa sgamada. Sono entrati anche tre nuovi naufraghi, Roberta Morise, Blind e Patrizia Bonetti su playa accopiada ci sono andati Blind e Roberta mentre Patrizia che ha perso la prova del fuoco ha raggiunto playa sgamada. Unica nota negativa, per me, la nomination fatta da Jeremias. Lui e il padre hanno nominato Carmen e il figlio. Mentre Gustavo ha detto una cosa carina e cioè che se il figlio era così carino era merito anche di Carmen che è stata una brava mamma, Jeremias è intervenuto dicendo che Alessandro risponderebbe molto peggio alla madre se non ci fossero le telecamere e quindi non è stata così brava.. ecco, per me giudicare una donna nel ruolo di madre è orrendo. Va bene tutto ma per me qui si va oltre il gioco e non ci sta proprio.

In nomination sono finiti i più forti e anche i più trash: Antonio e Floriana e Carmen e Alessandro. Io sono innamorata della coppia madre figlio e quindi sacrifico Antonio e Floriana sapendo che tanto andranno sull’altra spiaggia e non usciranno definitivamente dal gioco

P.s. Ilary, Nicola, Vladimir e Alvin, pazzeschi. Si amalgamano benissimo: Ilary è più sciolta, Nicola e Vladimir fanno morire dal ridere e Alvin è praticamente un secondo conduttore che non si fa mettere i piedi in testa dai naufraghi

P.s 2 tirate fuori i fratelli Tavassi,e nessuno si farà male!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della seconda puntata

Ilary: “sbrigateve a prendere quella bottiglia perché io devo sapè che c’è scritto” “Ma non è che gli ha scritto vieni in Gabana?” ? Nicola: “Vieni nella CABANAA.. NELLA CABANA” ?? Vladi: “che fa rima con Stefaniaaa” Più o meno? #isola pic.twitter.com/CUrwitcnJi — Non è Francesca ? (@sonoingenua_) March 25, 2022

FLORIANA CHE DI NOTTE FACEVA I BISOGNI VICINO AD ANTONIO PERCHÉ NON VOLEVA SVEGLIARLO #isola pic.twitter.com/8FKsOCQwNT — trashtvstellare (@tvstellare) March 24, 2022

carmen di pietro ha un unico chiodo fisso: la fame.

QUESTA DONNA

#isola pic.twitter.com/MYStoxzyF3 — mat (@divanomat) March 24, 2022

