Questa sera, su Real Time, alle ore 21:25, andrà in onda una nuova puntata di Vite al Limite, il programma che vede tra i protagonisti alcuni soggetti affetti da obesità patologica che si affidano alle cure del dottor Nowzaradan per provare a riprendere in mano le proprie vite.

Nella puntata di stasera si parlerà di Larry Myers, che è già stato operato nel 2015 riuscendo a perdere oltre 270 chili. Tuttavia, con il passare del tempo Larry ha ripreso molto peso, tanto da non riuscire a stare in piedi per più di quattro minuti. La sua imponente mole gli causa dolori fortissimi, specialmente alle gambe.

“Il rapporto che ho con il cibo, so bene che non è normale – afferma Larry Myers nel programma Vite al Limite – Mangio per consolarmi. Quando cucino è l’unico momento in cui sono felice, oltre a quando mangio, per questo mi diletto in canti gospel. Perché il resto del tempo, quando non mangio, la maggior parte dei miei pensieri è molto deprimente”.

Cosa è successo? Perché ha ripreso peso? Come raccontato nella puntata di stasera, Larry ha sofferto enormemente per la perdita di sua sorella: per fronteggiare il dolore e la depressione si è di nuovo concentrato sul cibo.

Fortunatamente Larry è sembrato molto determinato. Nel corso dell’episodio riesce a perdere circa 45 chili, tanto da convincere il dottor Nowzaradan a operarlo se fosse riuscito a perdere ancora qualcosa nei tre mesi successivi.

Larry non ha condiviso foto su Facebook di recente, ma dalle immagini dello scorso settembre emergeva un’alimentazione a base di latte di mandorle e proteine in polvere: lo stesso protagonista affermava di essere a dieta liquida per due mesi. Pertanto non è da escludere che il dottor Now abbia sottoposto Larry al tanto agognato intervento chirurgico.

