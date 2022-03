Oscar 2022, Will Smith schiaffeggia Chris Rock: il video della rissa senza censure

Rimarrà come un pezzo di storia nella storia delle notti degli Oscar.

Durante la notte degli Oscar 2022 – andata in scena stanotte – Will Smith si è avvicinato con fare minaccioso verso il comico e presentatore Chris Rock, per poi colpirlo con un sonoro schiaffo.

La ragione? Una battuta di cattivo gusto di Chris Rock (d’altra parte non nuovo a humor di dubbio gusto) sulla alopecia della moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith.

A causa del peggiorare della propria condizione, Jada è stata infatti costretta a radersi e così Chris Rock ha pensato bene di ironizzare, chiedendo se il prossimo film della moglie di Will Smith sarebbe stato il seguito di Soldato Jane, film che vedeva come protagonista una Demi Moore mascolinamente rasata.

La battuta non è andata giù a Will Smith (che nell’arco della serata prenderà il premio Oscar come migliore attore) e così Chrs Rock ha preso uno schiaffo in piena faccia urlandogli poi dalla platea (dov’è tornato con fare quasi sorridente): “Togliti dalla fott*** bocca il nome di mia moglie”.

Beh, se qualcuno poteva avere avuto dubbi sulla veridicità di quanto accaduto, le immagini proposte dalla tv giapponese non possono che fugare ogni dubbio.

E se Will Smith dopo lo schiaffo torna in platea quasi sorridente, la rabbia con cui poi si rivolge a Chris Rock è difficile da dissimulare (anche per un attore premio Oscar).

Da sottolineare, come ci ricorda la nostra amica La Velenosa, come in seguito l’Academy abbia diramato un comunicato per condannare ogni tipo di violenza e ciò abbia scatenato polemiche giacché è stato permesso a Will Smith di presenziare all’intera cerimonia e di ritirare l’oscar, vinto per il ruolo da protagonista in una storia in cui si condanna con forza la violenza.

