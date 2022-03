La Pupa e il Secchione Show, puntata 29 marzo: fuori Vera e Scalfi, arriva Elena Morali

Nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show: Vera e Nicolò coppia eliminata e nuova pupa Elena Morali

Nella puntata di martedi 29 marzo 2022 de La Pupa e il secchione Show, programma condotto da Barbara D’urso su Canale 5, sono arrivate novità. La prima è quella dell’arrivo della nuova pupa Elena Morali, che ha sostituito Flavia Vento. Quest’ultima infatti ha deciso di abbandonare il reality show per tornare dai suoi cani a casa, anche se in realità ha confessato in collegamento di aver assistito a delle “cose gravi” senza però volerne parlare. La Vento ha discusso con l’opinionista Antonella Elia accusandola di essere “patetica”.

Mummy ovvero Aristide Malnati si è detto molto dispiaciuto dall’abbandono di Flavia, poiché molto rimasto legato a lei. In puntata ha conosciuto una nuova pupa: la showgirl Elena Morali da cui ne è rimasto colpito. Poi è arrivata Clizia Incorvaia come pupa per una notte che ha salvato la coppia Mirko e Mila Suarez, e le nomination allo spareggio finale sono state formate da: Nicolò Scalfi e Vera Miales contro Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto. Quest’ultimi si sono sfidati al Bagno di Cultura e ad avere la peggio sono stati Vera e Scalfi, che sono stati definitivamente eliminati.

I migliori in classifica al primo posto sono la secchiona Annaclara Hellwig e il pupo Francesco Chiofalo, che si sono aggiudicati la meravigliosa suite della villa.

