Chi è Nicole Di Mario, Miss Europa ora pupa de La Pupa e il Secchione Show?

Ecco chi è Nicole Di Mario, una delle pupe de La Pupa e il Secchione Show e anche Miss Europa?

Nicole Di Mario è una modella attualmente impegnata come pupa a La Pupa e il Secchione Show, programma condotto da Barbara D’Urso su Itali 1

Nata a Ladispoli il 21 luglio 1996, Nicole ha sempre vissuto a Roma e ha una sorella di nome Denise. Si è laureata presso l’Università Cusano nell’ottobre 2021 e si è diplomata con 60+1 al liceo classico, dichiarando che il 1+ le è stato “regalato”. Nel 2014 è stata eletta Miss Europa Continental nella finale condotta da Emanuela Tittocchia e Antonio Zequila, ora naufrago all’Isola dei famosi 2022. Tale esperienza le ha aperto le porte nel mondo della moda e infatti lavora come modella per diversi brand.

Per quanto riguarda la sua vita privata è single. E’ spesso in viaggio con gli amici oppure con la sua cagnolina Sophie. Sta conoscendo il secchione Ivan Vettoretto a La pupa e il secchione show, ma pare che non ci sia molto feeling. Lei infatti lamenta spesso che Ivan preferisca trascorrere il tempo più in palestra che con lei.

