Qual è la storia vera di Green Book? Alla scoperta di Don Shirley

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda il film Green Book, uscito nel 2018 e diretto da Peter Farrelly. La pellicola vede nel cast i protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali, che interpretano rispettivamente i ruoli di Frank “Tony Lip” Vallelonga e Don Shirley.

Il primo è un buttafuori italoamericano, sempre pronto a sferrare pugni, mentre il secondo è un rinomato pianista di colore, particolarmente colto, impegnato in un tour nel sud degli Stati Uniti, dove è ancora forte la segregazione razziale dei neri (siamo nel 1962).

Vallelonga ha assoluto bisogno di un lavoro per mantenere la sua famiglia e accetta di fare da autista e tuttofare per Don Shirley. In un primo momento il rapporto tra i due sarà molto complicato, sia per i pregiudizi del buttafuori che per l’approccio altezzoso del pianista. Tuttavia, con il passare del tempo, tra i due andrà instaurandosi un’amicizia fortissima, che li porterà ad aiutarsi a vicenda e superare una serie di difficoltà.

Il lungometraggio di Peter Farrelly è stato il Miglior film del 2019, premiato con tre Oscar (Miglior film, miglior attore non protagonista a Mahershala Ali e miglior sceneggiatura originale) e tre Golden Globe. Il film si ispira ad una storia vera, basata proprio sull’amicizia tra Doc Don Shirley e Frank Anthony Vallelonga, soprannominato ‘Lip’ fin da bambino.

Tutto ciò che viene raccontato nel film è quanto realmente accaduto, fatta eccezione per la durata del tour di Don Shirley: nella pellicola si parla di due mesi, ma in realtà Vallelonga ha accompagnato il pianista di Pensacola (figlio di immigrati giamaicani) per un anno e mezzo.

