Chi è Simone Folco, il nuovo fidanzato giovanissimo di Patty Pravo?

Ecco chi è Simone Folco, il nuovo fidanzato di Patty Pravo

Simone Folco è il nuovo fidanzato dell’amatissima cantante Patty Pravo, Classe 1992 ha ben 44 anni in meno di lei ma l’importante differenza di età per loro non sembra essere un problema. Il ragazzo è l’assistente personale della cantante.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da ieri 30 marzo 2022, la cantante ha rivelato che tra lei e il giovane 30enne è stato un ‘lampo amoroso’. In merito al loro rapporto ha poi detto: “Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa”.

Patty Pravo ha alle spalle ben 5 matrimoni e oggi all’età di 74 anni ha ritrovato l’amore ed è molto felice. Tra le varie cose durante l’intervista ha detto: “Per onestà, agli uomini che ho amato ho mostrato sempre il peggio di me, così da evitare brutte fregature”. Ha poi proseguito: “Su di me hanno detto di tutto, all’inizio pensavano fossi un uomo! Andarono persino da mio padre per averne conferma. Hanno raccontato che ero in miseria mentre io vivevo allo Chateau Marmont di Los Angeles. Con me le sorprese non sono mai finite, nemmeno ora che ho 74 anni”.

La cantante si è sposata molte volte e ha avuto molti flirt, ma non è mai diventata mamma. Il motivo? Lo ha svelato lei stessa dicendo di non aver avuto figli per una promessa fatta al suo primo marito. Queste le sue parole: “Quando io e Gordon ci siamo separati ci siamo fatti una promessa: nessuno dei due avrebbe mai avuto figli, visto che a noi non erano arrivati”.

E ancora: “Solo per un momento mi sono immaginata con il pancione, un vestito azzurro di chiffon, un grande cappello di paglia che correvo… quella volta stavo con qualcuno che mi interessava più degli altri. Devi avere molto amore dentro per pensare di fare un bambino. E ancora più amore per pensare che non è il caso di fare un bambino“.

Oggi con il nuovo fidanzato giovanissimo, Simone Folco, sembra essere molto felice. La loro storia d’amore durerà? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

