Ecco chi è Swami Anacleiro, la figlia di Elenoire Casalegno e del deejay Ringo

Swami Anacleiro è nota per essere la figlia di Elenoire Casalegno e del deejay Ringo, nome d’arte di Rocco Maurizio Anacleiro.

Nata il 22 novembre 1999 la splendida 22enne somiglia molto alla madre, dal padre ha invece ereditato la passione per la musica e per le moto. A differenza dei suoi genitori preferisce stare lontana dalle luci dei riflettori, ad oggi infatti non sembra essere interessata a farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Per via della sua bellezza e del fatto che sia ‘figlia d’arte’ in molti erano convinti che si sarebbe fatta spazio sui social come influencer, lei però preferisce condividere con i suoi fan solo scatti della sua vita quotidiana

Il suo è un nome molto particolare, significa amore e venerazione. La madre in passato in merito al nome della figlia ha spiegato: “Ho chiamato mia figlia Swami, perché è un nome bellissimo. Significa amore e anche il papà è felice di questa scelta. Lei, Swami, è ancora troppo piccola per esprime un giudizio definitivo ma sono sicura che, quando sarà grande, anche lei apprezzerà di chiamarsi in questo modo”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Swami è fidanzata con Luigi Losco. Sul suo profilo Instagram condivide spesso scatti che la ritraggono in atteggiamenti romantici e sentimentale con il fidanzato, ad oggi sembrano più innamorati e complici che mai.

Sara Fonte

