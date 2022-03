Cotto e Mangiato ricetta del 31 marzo 2022: zuppa di gallinella

Quale sarà oggi la proposta di Tessa? In realtà non era nemmeno sola nella sua cucina di Cotto e Mangiato. Ha oggi ospitato come sempre il suo amico nonché grande chef Andrea Mainardi, che ci prepara una zuppa di gallinella. Vediamo come si prepara.

La ricetta

Per la ricetta di oggi, avrai bisogno dei seguenti ingredienti, ovvero:

Olio

Cipolla

Pane tramezzino

Burro

Dragoncello

Gallinella

Brandy

Concentrato di pomodoro

Acqua calda

Procedimento

In una pentola appassire cipolla e olio. A questo punto dunque, aggiungi la lisca e la testa della gallinella. Sfuma con Brandy dunque aggiungi l’acqua calda e il concentrato di pomodoro e cuocere tutto insieme per almeno un’ora. Intanto in un’altra padella tosta il pane con burro e Dragoncello. Quando la zuppa sarà cotta, filtra il sughetto per togliere i rimasugli del pesce, dopodiché aggiungi la polpa della gallinella tagliata a pezzetti. Fai cuocere ancora tutto insieme e poi quando sarà pronto, fai asciugare di poco. Versa in un tegamino e decora con dei crostini croccanti. Ed ecco che anche oggi la ricetta è pronta per essere mangiata, proposta dal grande Andrea Mainardi che ridendo e scherzando con Tessa ha concluso anche lui con un bel cotto e Mangiato

