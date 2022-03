Battiti Live 2022, qual è la nave? E’ possibile acquistare i biglietti?

Il cambio del nome da Battiti Live a Battiti Live in crociera è già sufficiente per capire dove si terrà l’edizione di quest’anno dell’evento musicale dove si esibiscono sia artisti italiani che cantanti internazionali.

Fino allo scorso anno, infatti, l’evento si svolgeva nelle piazze pugliesi: stavolta, invece, Battiti Live si terrà appunto su una nave da crociera. I conduttori di questa nuova edizione – che prende il via proprio oggi, giovedì 31 marzo, su Italia 1 – sono Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis (accompagnati da Mariasole Pollio), che hanno anche pubblicato un post su Instagram per annunciare l’inizio del viaggio.

L’imbarcazione è una nave da crociera di MSC Crociere, che toccherà quattro porti del Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

Al momento non si conoscono le date esatte di Battiti Live in crociera, anche se gli appuntamenti dovrebbero essere in tutto quattro. Stando a quanto riportato sul sito Teamworld, tra gli artisti italiani che si esibiranno nell’edizione 2022 di Battiti Live troviamo Fedez, Dargen D’Amico, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Tananai, Elodie, Noemi, Achille Lauro, Rkomi, Michele Bravi e molti altri.

Tra gli internazionali ci sono Sophie & The Giants, Ofenbach, Alice Merton e Justin Quiles. Le modalità per acquistare i biglietti non sono ancora note, ma negli anni precedenti era possibile farlo tramite il sistema di biglietteria on-line presente anche sul sito battitilive.18tickets.it.

