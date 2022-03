“Ha detto che è tutto finito?”: Jessica fa chiarezza sul rapporto con Baru’ post GF Vip

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié è continuamente sotto i riflettori dopo il trionfo nel reality show targato Mediaset. La principessa etiope è felicissima dell’affetto dei fan e probabilmente presto potrebbe essere nuovamente protagonista in televisione. Sono molteplici, infatti, le voci secondo cui la 27enne potrebbe riapparire fra i piccoli schermi ed il suo nome comincia ad essere accostato ad uno dei programmi Rai più amati, ossia ‘Tale e Quale Show’. Tra l’altro, la princess possiede una bella voce, caratteristica indispensabile per poter partecipare al talent Rai condotto da Carlo Conti. Ma non solo lato professionale per Jessica di cui si parla molto anche per il suo rapporto con Barù Gaetani chiedendosi se mai supererà la soglia dell’amicizia. Non mancano i fan della coppia denominata Jeru. E proprio grazie a loro in questi giorni sono circolate indiscrezioni secondo cui avrebbe deciso di allontanarsi dalla vincitrice del GF Vip 6 e addirittura avrebbe rifiutato un suo invito a cena.

Jessica Selassié ospite di Casa Chi

La bella principessa etiope è stata ospite del format ‘Casa Chi’ della rivista diretta da Alfonso Signorini. Jessica ha così risposto alle domande su Barù definendo la situazione. La ragazza ha dichiarato: “Se Barù si è un po’ tirato indietro? Ok in teoria voglio smentire questa cosa. Si tratta di una fake news. Io non ho fatto alcun invito a cena a Barù. Sì è vero che ci sentiamo, ma nessuno dei due si è invitato da nessuna parte e non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo. Quindi appena sarà possibile ci vedremo anche in amicizia ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo. Ha detto che è tutto finito? Sono certa che non ha detto questo. Si sono un po’ travisate le parole, ti assicuro che non è così”.

Jessica sul gossip di Barù con un’altra donna

Recentemente è nato un gossip sul nobile toscano a cena con un’altra donna con tanto di stories in questione su Instagram poi cancellate. Jessica ha risposto così: “Sì ho letto che dicono che Barù fosse a cena con una donna e che lui ha tolto la foto per paura che mi arrabbiassi. I Jerù sono molto affiatati e guardano tutto, ma devono stare tutti tranquilli. Quella era una sua amica e non era una cena galante. Certo che ci tiene a me e a non farmi restare male ovvio. A prescindere da tutto noi ci vogliamo bene. Lui non vuole che io ci rimanga male di nulla. Se io sono triste lo è anche lui. Davvero è tutto tranquillo e come direbbe lui ‘fate scorrere le acque lentamente’. Lui è carino e premuroso con me. Ma questo è proprio l’affetto che ci lega”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui