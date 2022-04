L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 4: “Finalmente i Tavassi!!!”

Sia giubilo in tutto il regno! I fratelli Tavassi hanno fatto il loro ingresso all’isola dei famosi!! Loro e il trash sono un’unica cosa e io li aspettavo con ansia! Ovviamente non hanno deluso le aspettative, con Edoardo che già dice di amare tutti e quindi vuole essere “scoppiato” dalla sorella per poter nominare lei, a Guendalina che viene presentata come quella che nella sua precedente edizione si mangiò un panino con una blatta dentro. Lui cerca moglie sull’isola e avrebbe messo gli occhi su Estefania che già chiama la madre dei suoi figli e probabilmente si sfiderà a singolar tenzone con Roger per la bella fanciulla. Davvero hanno portato una ventata di leggerezza e simpatia che ci voleva, perché questo cast è si pazzesco ma anche molto litigioso.

I Russo hanno preso così male la nomination di Nicolas che per quattro giorni non hanno fatto altro che parlare di quello: Laura se Vaporidis non fosse pelato sarebbe pronta a fargli lo scalpo per il torto subito. Per carità ci sta il nervoso perché con lui avevano un bel rapporto, però manco a dichiarare guerra per un gioco.. comunque ieri è venuto fuori che Nicolas sarebbe stato manipolato da Lory del Santo per fare quella nomination. Lory ha spiegato che alla domanda di Nicolas “ti va se vi nomino?” ha semplicemente risposto: “no mi spiacerebbe, guarda se puoi nominare qualcun altro” e quindi lui ha nominato Clemente e Laura. Ora, ma chi non avrebbe risposto come Lory? È un gioco ad eliminazione, è ovvio che se mi fai una domanda del genere io ti dico che no, non voglio essere nominata, ma mi pare il minimo…

Potete anche dire a Vaporidis che non sta facendo un documentario sulla sopravvivenza ma un reality show? E che il reality è trash? Ma davvero pensa che guardiamo l’isola per vederli pescare? Ma noi li guardiamo per vedere quanti nervi fa saltare Carmen, se si strappano le extension, fino a quando dureranno le ciglia finte di Laura Maddaloni ma che ce frega a noi se accendono il fuoco? Ma davvero non sapeva dove stava andando? Pessimo poi ieri quando rivolgendosi a Vladimir le parlava al maschile: caro, bravo… proprio mentre diceva di pretendere rispetto… Quando Vladimir gliel’ha fatto presente, poi, manco ha chiesto scusa.. ecco che vada in nomination che la cresta a Vaporidis gliela facciamo abbassare noi!

C’è gente che ha fatto mille reality e ancora non ha capito che se il gruppo si mette tutto contro una persona, il pubblico empatizzerà e quindi salverà sempre il singolo. E così è stato per Carmen e suo figlio che per l’ennesima volta si sono salvati al televoto, buttando fuori i coniugi Russo. Più gli urlano contro a suon di “non vi vogliamo su quest’isola” e più noi Ve li lasciamo per farvi impazzire, perché noi siamo sadici.

Eliminato definitivamente Antonio Zequila, durato quanto un gatto in tangenziale – del quale non sentiremo la mancanza.

Ora l’unica mia domanda è: ma i cugini di campagna che fine hanno fatto? Erano stati presentati come concorrenti ufficiali e invece si sono perse le loro tracce…

Al televoto ci sono Lory e Marco, Blind e Roberta e i Rodriguez: questa volta bisogna decidere chi salvare e io non posso perdermi Marco Cucolo che non può proferire parola, perché Lory parla anche per lui, quindi il mio voto va a loro.

Per oggi è tutto, alla prossima settimana, baci velenosi a tutti

P.s. anch’io voglio andare a ballare con Nicola Savino e l’avvocato di Cicciolina

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della quarta puntata

Vaporidis che pesantezza accanna ti prego #isola pic.twitter.com/AiXvVmIMpY — Yle Passi ?????? (@ylepass899) March 31, 2022

#isola

Son talmente sportivi che Vaporidis dorme con un occhio aperto ogni notte ??????? pic.twitter.com/WMV6PiwNv8 — bercri72????? (@bercri72) March 31, 2022

