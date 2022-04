Patrizia Bonetti abbandona l’Isola dei famosi, come sta l’ex naufraga?

Patrizia Bonetti a causa delle ustioni riportate durante la prova si ritira dall’Isola dei famosi, come sta l’ex naufraga?

È durata solo due settimane l’avventura di Patrizia Bonetti all’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Durante la prova del fuoco contro Roberta Morise l’ormai ex naufraga ha riportato gravi conseguenze a causa dell’eccesivo tempo davanti al fuoco, entrambe infatti non volevano mollare e sono rimaste per quasi sei minuti davanti alle fiamme.

Anche la Morire ha riportato qualche ustione ma è rimasta in gioco a differenza di Patrizia che sembra essersi fatta più male della sua compagna di avventura. Durante la scorsa puntata Ilary Blasi sull’assenza della Bonetti aveva detto: “Come vedete adesso manca qualcuno. Ho una comunicazione importante per voi. Tra i naufraghi manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta con la prova del fuoco superando i suoi limiti. Si è scottata, però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo sotto osservazione in infermeria. Lei non vede l’ora di tornare lì da voi. Quindi tutto ok“.

Patrizia Bonetti non era presente nemmeno ieri sera, da giorni non si fa che parlare del suo presunto ritiro dall’Isola dei famosi, un rumors che ad oggi sembra essere ormai certo. In molti stanno infatti confermando il suo abbandono e il suo ritorno in Italia. Sul portale di Giuseppe Porro si legge: “Vi possiamo annunciare in esclusiva che Patrizia Bonetti sta ritornando in Italia dopo aver riportato alcune ustioni durante la prova del fuoco.”

E ancora: “L’influencer ha, così, abbandonato definitivamente il gioco. Il suo staff nei giorni scorsi aveva già fatto capire qualcosa, postando una foto su Instagram con la descrizione: “Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi“.”

Come sta Patrizia Bonetti dopo il ritiro dal reality? Al momento l’ex naufraga non ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire le voci sul suo abbandono. Non si sa nemmeno sulle sue attuali condizioni di salute. Non ci resta quindi che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

