Pechino Express: Costantino della Gherardesca infortunato, chi potrebbe sostituirlo?

Le condizioni di salute di Costantino Della Gherardesca preoccupano: ecco chi potrebbe sostituirlo

Il viaggio dei vip tra Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi continua. La rotta è cambiata così come i concorrenti, la rete (ora il programma da RAi 2 si è trasferito su Sky), ma non il conduttore Costantino Della Gherardesca. Il presentatore di Pechino Express però pare che non sia molto informa e le sue condizioni salute stiano preoccupando i telespettatori e i fan.

Stando ad un’indiscrezione di Dagospia, pare che Costantino abbia subito un infortunio nel corso delle registrazioni delle puntate che stanno andato attualmente in onda. “Stando alle nostri fonti il nobile conduttore durante le registrazioni ha dovuto fare i conti con un infortunio, un problema che ha portato a uno stop per gli accertamenti del caso. In quante puntate non sarà alla conduzione e da chi sarà sostituito?” ha scritto Giuseppe Candela nella sua rubrica a Lume di Candela.

Per ora non si sa se l’indiscrezione sia confermata o meno, ma quel che è certo che Della Gherardesca potrebbe essere sostituito da Enzo Miccio, noto wedding planner più amato dal pubblico della tv. Inoltre, Miccio pare che sia partito per dirigersi verso la Rotta dei Sultani per raggiungere Costantino.

