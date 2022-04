Raymonda – Coreografia Marius Petipa, in onda su rai 5

Il mese di aprile di rai 5 si apre con un evento teatrale molto particolare ovvero la Raymonda. Viene per l’occasione proposta la versione su coreografia di Marius Petipa. Il palinsesto Rai propone, il balletto di Marius Petipa su musica di Aleksandr Glazunov.

La trama

Per quanto riguarda la trama, ricordiamo che la storia è ambientata durante il Medioevo e richiama espressamente una leggenda cavalleresca che si tiene in Provenza. La protagonista della Raymonda altri non è che una storia d’amore fra la protagonista e il principe Jean de Brienne. Il cavaliere è costretto a partire per una crociata e il crudele saraceno Abderaman circuisce la giovane Raymonda.

Il cast

Nel cast troviamo Olesia Novikova e Friedemann Vogel, che danno dunque maggiore risalto al ciclo de La Musica di Raitre dedicato ad opera e balletto.

Se vuoi sapere qualche curiosità sul balletto, ricordiamo che questa versione della raymonda, è andata in scena al Teatro alla Scala di Milano nell’autunno 2020 con la ricostruzione coreografica curata da Sergej Vikharev. Questa edizione è diversa dalle altre perché, aggiornate fedele alla prima che andò in scena a San Pietroburgo nel 1898. A dirigere l’orchestra del Teatro alla Scala c’è il Maestro Alexander Titov. La regia televisiva è di Lorena Sardi.

