Questa sera, su Real Time, alle ore 21:20, riparte il programma Jodie Marsh, dove la famosa modella andrà ad indagare su fenomeni e sottoculture che rappresentano ancora un tabù. Tanto per fare un esempio, Jodie Marsh intervisterà donne che hanno deciso di non fare sesso, oppure donne che invece pagano uomini per avere rapporti sessuali e molto altro ancora.

La puntata di stasera è dedicata alle Spose online e agli Uomini bugiardi. La trasmissione è molto seguita, anche grazie alla grande popolarità di Jodie Marsh, che oltre ad essere una modella è anche una showgirl e una culturista.

Nata a Brentwood, a poca distanza da Londra, nel 1978, Jodie Marsh ha spesso posato anche in topless per riviste scandalistiche ed è nota per le sue partecipazioni a molti reality show televisivi, tra cui Celebrity Big Brother. La modella ha poi lanciato un reality tutto suo, Totally Jodie Marsh, con il personaggio britannico che cerca di trovare la persona giusta da sposare. Nel privato risulta sposata dal 2015 con il personal trainer James Placido.

Oltre ad essere un’appassionata di bodybuilding, Jodie Marsh ha anche pubblicato una sua autobiografia nel 2005, intitolata Keeping it Real.

Ma quanto guadagna Jodie Marsh? Lo stipendio della modella non è noto, ma è evidente come tutte queste attività garantiscano alla 43enne britannica un introito di certo molto elevato.

