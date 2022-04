Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 3 aprile 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 3 aprile 2022.

Anche la puntata di oggi, domenica 3 aprile 2022, di “Domenica In”, in onda dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma, sarà ricca di ospiti. Ecco, di seguito, una rapida carrellata di cosa ci riserverà l’appuntamento odierno con il contenitore domenicale condotto da Mara Venier.

Gli ospiti di “Domenica In” del 3 aprile 2022

La puntata si aprirà, come di consueto da qualche settimana, con un aggiornamento sul conflitto in Ucraina. A dare le ultime notizie relative alla guerra, sarà Monica Maggioni, direttrice del TG1 presente in studio. Lo spazio sarà concluso da Noemi che canterà il celebre brano “Imagine” di John Lennon. La cantante sarà, poi, protagonista di un’intervista a cuore aperto e della rubrica delle canzoni a richiesta.

Sempre per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, lunga intervista anche con Claudio Amendola che promuoverà la fiction “Nero a metà”. Poi spazio a Francesco Gabbani che si intratterrà in una lunga chiacchierata con Mara, ci regalerà un medley dei suoi più grandi successi e insieme a Francesca Fialdini presenterà lo show “Ci vuole un fiore”, in onda venerdì prossimo su Raiuno. Ancora cinema con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi per la presentazione del nuovo film di Fausto Brizzi “Bla bla Baby”.

La puntata si concluderà con un lungo spazio dedicato a Vincenzo Mollica che recentemente ha ricevuto a Roma, presso la sede della SIAE, il “Microfono d’oro“. Vincenzo verrà festeggiato da Mogol, Enrico Mentana, Adriano Celentano e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui