Nero a metà 3, quante puntate sono? Ci sarà una quarta stagione?

Questa sera, su Rai 1, alle ore 21:25, andrà in onda la prima puntata della terza stagione di Nero a Metà, la serie TV poliziesca con protagonista Claudio Amendola. Anche in questa stagione l’attore romano interpreta l’ispettore Carlo Guerrieri, che ha come caratteristica principale una sensibilità talmente spiccata da permettergli di comprendere al volo le persone con cui ha a che fare.

Assieme a Claudio Amendola, nel cast di Nero a Metà 3 ci sono anche Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Nicole Grimaudo e molti altri.

Il primo appuntamento della terza stagione – che sarà caratterizzata da 12 episodi e si concluderà il 9 maggio 2022 – è intitolato Segreti e Bugie, e si divide in due parti (entrambe in onda questa sera).

La prima moglie di Carlo, Clara (allerta spoiler!), scompare subito dopo essere uscita dal carcere per scontare i domiciliari. In un primo momento Guerrieri è convinto che la sua ex moglie sia soltanto fuggita, mentre Alba ritiene che possa essere stata rapita: alla lunga Carlo si convince e comincia ad indagare sulla sparizione, confrontandosi con il capo della narcotici, Giulia Trevi.

Ma ci sarà anche una quarta stagione di Nero a Metà? Al momento non ci sono conferme in tal senso, anche se la possibilità non è da escludere: la serie TV è molto apprezzata dai telespettatori.

