Vite al limite, come sta Lisa Ebberson oggi? Quanto pesava e quanto pesa?

Nella puntata di stasera di Vite al Limite, in onda come sempre su Real Time alle ore 21:20 circa, la protagonista sarà Lisa Ebberson, una donna di 51 anni che vive a Fairbury, nel Nebraska.

Anche Lisa, come tantissime altre persone che devono fare i conti con l’obesità patologica, ha deciso di affidarsi alle cure del dottor Nowzaradan per provare a perdere peso e arrivare a quell’operazione chirurgica che le consentirebbe di riprendere in mano la propria vita.

Quando è arrivata nella clinica del dottor Now, la 51enne pesava circa 289 chili ed era costretta a stare tutta la giornata a letto per via della sua enorme mole da ormai tre o quattro anni.

Stando a quanto affermato dalla protagonista della puntata di stasera, un medico le avrebbe detto che se fosse rimasta in piedi si sarebbe distrutta le caviglie: tuttavia, nel corso della puntata emerge come in realtà si trattasse solo di una scusa.

Lisa e il suo ragazzo Randy, nel corso dell’episodio, risultano anche positivi al COVID-19 e vengono ricoverati in ospedale. Sorprendentemente, Lisa riesce a riprendersi e perde circa 36 chili mentre è in ospedale. Destino completamente diverso per il suo fidanzato 62enne, che non riuscirà a riprendersi e morirà in ospedale.

Dopo la morte di Randy, avvenuta lo scorso novembre, Lisa ha ricevuto molti aiuti per cercare di superare la dolorosissima perdita. Durante la puntata la 51enne spiega come siano passati circa due mesi dalla morte del suo partner, quindi le riprese dovrebbero essere state effettuate nel gennaio del 2022.

In questi ultimi due mesi Lisa non ha pubblicato aggiornamenti sul suo stato di salute sulle proprie bacheche social, pertanto non siamo in grado di sapere se il suo programma di dimagrimento sta dando buoni risultati.

