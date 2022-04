Cotto e mangiato, ricetta del 5 aprile 2022: polpette cicoria e ceci

Cosa avrà in serbo per noi la bella e simpatica Tessa Gelisio? Prendendo spunto da una ricetta della rivista mensile di Cotto e mamgiato, ci propone una ricetta con protagoniste le polpette. Amate da grandi e piccini, stavolta viene proposta la variante delle polpette cicoria e ceci.

La ricetta

Per la preparazione veloce di queste polpette, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

600 grammi di Cicoria

300 grammi di Ceci

Pangrattato

Prezzemolo

1 uovo

Scamorza a dadini

Procedimento

Tagliare la cicoria e mettere a lessare in acqua salata. Intanto frullare i ceci già cotti e aggiungere una manciata di Pangrattato. Quando la cicoria sarà pronta, scola e fai raffreddare quindi aggiungi al composto di ceci. Versa anche un uovo e del prezzemolo tritato. Per dare maggiore gusto alle polpette, tagli della Scamorza a dadini e metti qualche pezzo al centro di ogni polpetta, che andrai rigorosamente a lavorare tu con le mani. Una volta creata la polpetta impana nel Pangrattato. Posiziona su una teglia con della carta forno, filo d’olio e in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. Se preferisci puoi anche friggere per dare maggiore gusto alla tua polpetta. Una volta sfornate, basta un filo d’olio e sarà tutto cotto e Mangiato come ogni giorno.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui