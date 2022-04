L’Eredità 5 aprile 2022, Claudia torna ancora alla ghigliottina e non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 5 aprile 2022 – abbiamo visto tornare al gioco finale de L’Eredità la campionessa Claudia.

La campionessa (alla sua ennesma ghigliottina) s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 17.500 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Pace

Uscire

Squadra

Scarpe

Corto

La campionessa (già in passato capace di vincere il montepremi) ha subito detto: “Non ho avuto quella scintilla”.

E non è infatti riuscita ad indovinare la parola odierna, scegliendo Lavoro – quando la parola scelta dagli autori era…

…vi lasciamo un po’ di spazio per ragionarci…

…ancora un po’…

…Cervello.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (usiamo il virgolettato per le parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Far Pace col Cervello, fondamentale per poter poi avere una posizione coerente.

Uscire di Cervello – e fai cose fuori di testa.

Cervello della Squadra – per un personaggio cardine in una squadra di lavoro (per citare la parola scelta dalla campionessa).

Avere il Cervello nelle Scarpe – modo di dire per quando non si spicca in intelligenza.

Corto di Cervello, per “una persona che non si segnala per ampie vedute”.

