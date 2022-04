Melita Toniolo compie 36 anni: sapete cosa fa oggi? Riconoscete l’ex diavolita del GF?

Oggi 5 aprile 2022 una protagonista molto bella del mondo dello spettacolo compie 36 anni. Stiamo parlando di Melita Toniolo, ex concorrente del Grande Fratello e ‘Diavolita’. Scopriamo cosa fa oggi la ragazza nata a Treviso.

Melita Toniolo al Grande Fratello

Melita Toniolo è nata a Treviso il 5 aprile del 1986. La veneta nel 2003 iniziò la sua carriera di fotomodella. La sua prima apparizione in una rete televisiva nazionale fu nel programma di Italia 1 ‘Distraction’ nel 2006. Nello stesso anno e sempre su Italia 1, fu protagonista nella trasmissione ‘Le Iene‘ interpretando il ruolo di sexy casalinga. Una svolta per la sua carriera nel mondo dello spettacolo fu sicuramente la sua partecipazione nel ‘Grande Fratello’ nel 2007. Fu una delle protagoniste di quella edizione condotta da Alessia Marcuzzi e venne eliminata nel corso della nona puntata. A vincere quel GF fu Milo Coretti, mentre Melita iniziò nella casa una relazione sentimentale con Alessandro Tersigni che oggi è un attore. In quel periodo era un compagno d’avventura di Toniolo nel reality show. La loro storia durò fino al 2009.

Melita Toniolo, la Diavolita

L’esperienza al Grande Fratello aprì molte porte a Melita Toniolo e rappresentò un trampolino di lancio in quanto riscosse molto successo. In seguito all’avventura nel reality di Cinecittà, posò il calendario senza veli di ‘Lucignolo’, programma di Italia 1 della quale fu inviata nelle estati del 2007 e del 2008 con il soprannome di ‘Diavolita’ continuando sulla scia del successo.

Melita protagonista de ‘La Talpa’ e di ‘Colorado’

Nell’autunno 2007 fu scritturata, insieme a Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, in ‘Medici miei‘, sit-com trasmessa nell’autunno 2008 su Italia 1. Nell’inverno 2008 ha condotto insieme a Ciccio Valenti e Federica Panicucci ‘Candid Camera Show’ su Italia 1. Nella primavera 2008 ha condotto, invece, ‘Rubacuori‘ su Match Music. Anno molto intenso per la trevigiana e nell’autunno 2008 partecipò alla terza edizione de ‘La Talpa‘, il suo secondo reality show. Edizione condotta da Paola Perego su Italia 1 e Melita giunse terza.

Nel 2009 divenne una delle vallette di ‘Colorado‘ sia nell’edizione primaverile che in quella autunnale. Sue compagne d’avventura furono sia Raffaella Fico che Francesca Fioretti e Cristina Del Basso. Nel 2009-2010 e 2011 fu una delle conduttrici di ‘Real TV‘ su Italia. Nel gennaio 2010 posò senza veli per l’edizione britannica della celebre rivista internazionale FHM per poi posare per l’edizione italiana di FHM nell’ottobre 2012. Melita Toniolo posò senza veli anche per la copertina, il servizio fotografico e il calendario di Playboy Italia.

Nel dicembre 2013 divenne uno dei volti femminili di punta di Comedy Central insieme a Omar Fantini. Nella primavera 2014 torna su Italia 1 come inviata del rotocalco televisivo di ‘Videonews Lucignolo 2.0’, condotto da Enrico Ruggeri e Marco Berry.

Che fine ha fatto Melita

Melita Toniolo è seguita su Instagram da oltre un milione di followers. La trevigiana ha una relazione sentimentale con il comico Andrea Viganò (in arte Pistillo) dal 2015, Il 14 dicembre del 2017 Melita ha dato alla luce Daniel e la trevigiana oggi è innanzitutto una mamma.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui