Ecco chi è Nicolò De Devitiis – Età – Carriera e Vita privata dell’inviato de Le Iene

Nicolò De Devitiis dal 31 marzo conduce Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica su Italia Uno, cosa sappiamo sul conduttore?

Il 31enne è nato a Roma il 6 luglio 1990, dopo aver conseguito la laura in economia quella magistrale in marketing e comunicazione d’impresa è approdato nel mondo dello spettacolo e della televisione. Fu invitato in vari programmi radiofonici e televisivi, dal 2014 fa parte del cast de Le Iene.

Nel 2018 Nicolò De Devitiis ha condotto la seconda edizione di DanceDanceDance, nel 2020 durante il Festival di Sanremo ha invece condotto Guess The Artist. Sempre nel 2020 lo abbiamo visto al timone di Best Of Twenty #summer, della 50ª edizione del Giffoni Film Festival e del programma On The Road Again. In radio dal 2021 conduce Collettivo Zeta su Radio Zeta.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, l’inviato de Le Iene nel 2018 ha avuto un flirt con Eleonora Pedron. Dal 2019 è invece impegnato sentimentalmente con un’altra Iena, Veronica Ruggeri.

Sara Fonte

