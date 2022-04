“Alex Belli? Non ne posso più di sto soggetto”: chi lo ha detto?

Pungente frecciatina per Alex Belli, ecco chi non ne può più di lui

Alex Belli continua a far parlare di sé, per mesi è stato al centro del gossip per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. In molti lo hanno amato, altri invece hanno duramente criticato il suo comportamento nella casa più spiata d’Italia.

A far discutere è stato soprattutto il triangolo amoroso nato tra l’attore, la moglie Delia Duran e l’ex gieffina Soleil Sorge. Per mesi Soleil e Alex sono stati inseparabili, la loro intesa e la loro complicità era chiara a tutti, anche se per molto tempo hanno ribadito che tra loro c’era solo una speciale amicizia.

Alex Belli è stato ospite di Barbata d’Urso durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show. La Sorge, che veste i panni di giudice, non ha risparmiato pungenti frecciatine all’ex compagno di avventura.

Sembra che dopo il Grande Fratello Vip i due non siano rimasti in ottimi rapporti. Ieri vittima di uno scherzo de Le Iene Soleil Sorge si è lasciata sfuggire l’ennesima frecciatina nei confronti di Alex Belli. Quando le hanno chiesto se l’attore avesse già registrato la puntata de La Pupa e il Secchione Show nei panni di ospite, lei convinta di non essere ripresa, ha così risposto: “Proprio non ne posso più di sto soggetto.“

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui